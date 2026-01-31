Тренер «Кайрата» Уразбахтин: благодаря нашему попаданию в ЛЧ в Казахстане футбольный бум

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о влиянии попадания команды в финальную часть Лиги чемпионов УЕФА на популярность футбола в Казахстане.

«Для нас само попадание — это уже событие. Не только для клуба, но и для всего Казахстана. Мы десять лет не играли в Лиге чемпионов. У нас нет опыта встреч с сильнейшими командами. Мы прекрасно осознавали силу соперников и понимали, что будет сложно. Если проанализировать матчи, могли обыграть «Пафос» в большинстве, зацепить ничью с «Олимпиакосом» и «Интером». Если говорить в целом, для первого раза нормально. Конечно, хотелось бы взять больше очков, но опыт играет большую роль. Некоторые ребята вообще впервые играли на таком уровне. Можно рассматривать это как бесценный опыт для нас и всего Казахстана.

Благодаря нашему попаданию в Лигу чемпионов в стране случился футбольный бум. Появилось много любителей футбола, бизнесмены стали уделять больше внимания футболу. Сразу несколько клубов перешли в частные руки. Может быть, с этим связано приглашение таких футболистов, как Нани, Мойзес. Все хотят побывать на нашем месте и добиться побед в чемпионате, чтобы попасть в еврокубки», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В восьми турах общего этапа ЛЧ «Кайрат» набрал одно очко. Ранее казахстанский «Актобе» объявил о подписании экс-форварда сборной Португалии Луиша Нани, а бывший игрок «Челси», «Ливерпуля» и «Спартака» Виктор Мозес перебрался в «Кайсар».