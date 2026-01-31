Тренер «Кайрата» ответил, будет ли клуб ещё приглашать звёзд уровня Аршавина и Вагнера

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин ответил на вопрос о возможном приглашении в команду именитых ветеранов. Ранее «Актобе» объявил о подписании экс-форварда сборной Португалии Луиша Нани, а бывший игрок «Челси», «Ливерпуля» и «Спартака» Виктор Мозес перебрался в «Кайсар».

«У «Кайрата» сейчас немного другая стратегия. У нас уже был такой период, как сейчас у других клубов Казахстана. Мы приглашали таких звёзд, как Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Вагнер Лав. Сейчас мы чуть поубавили аппетиты и выбрали другую стратегию. Такие громкие трансферы вряд ли будут», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин выступал за «Кайрат» с 2016 по 2019 год. Украинец Анатолий Тимощук выступал в составе команды с 2015-го по 2017-й. Оба игрока завершили карьеры в Казахстане. Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав защищал цвета «Кайрата» с 2020 по 2022 год, после чего перебрался в «Мидтьюланн». Сейчас 41-летний нападающий выступает в Бразилии за клуб «Ретро».