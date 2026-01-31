«Реал» потерял € 9,2 млн на стадии общего этапа ЛЧ и может лишиться ещё € 11 млн — AS

Мадридский «Реал» потерял € 9,2 млн на стадии общего этапа Лиги чемпионов. В результате поражений в матчах с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Бенфикой» «сливочные» лишились € 6,3 млн. Из-за падения с третьего места на девятое в таблице в последнем туре «Реал» потерял ещё € 1,9 млн. «Королевский клуб» получил € 1 млн за попадание в стыковые матчи соревнования вместо € 2 млн, которые мог бы заработать в случае прямого выхода в 1/8 финала. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в случае, если испанский гранд вылетит на стадии стыковых игр за право на участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, то он может потерять ещё € 11 млн. При этом по итогам общего этапа «Реала» получил € 39 млн.

На стадии стыковых матчей «сливочные» встретятся с «Бенфикой».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: