Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» потерял € 9,2 млн на стадии общего этапа ЛЧ и может лишиться ещё € 11 млн — AS

«Реал» потерял € 9,2 млн на стадии общего этапа ЛЧ и может лишиться ещё € 11 млн — AS
Комментарии

Мадридский «Реал» потерял € 9,2 млн на стадии общего этапа Лиги чемпионов. В результате поражений в матчах с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Бенфикой» «сливочные» лишились € 6,3 млн. Из-за падения с третьего места на девятое в таблице в последнем туре «Реал» потерял ещё € 1,9 млн. «Королевский клуб» получил € 1 млн за попадание в стыковые матчи соревнования вместо € 2 млн, которые мог бы заработать в случае прямого выхода в 1/8 финала. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в случае, если испанский гранд вылетит на стадии стыковых игр за право на участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, то он может потерять ещё € 11 млн. При этом по итогам общего этапа «Реала» получил € 39 млн.

На стадии стыковых матчей «сливочные» встретятся с «Бенфикой».

Материалы по теме
Азар: перейти в «Барселону»? Нет, я с детства мечтал играть за «Реал»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android