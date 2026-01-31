Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити» второй по скорости в Лиге чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов занимает второе место по скорости в матчах Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона. Его максимальный показатель скорости составил 37,4 км/ч. Лидером является форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с результатом 34,9 км/ч. Данные приводит статистический портал Sofascore Football.

Тройку самых быстрых игроков общего раунда Лиги чемпионов замыкает нападающий «Брюгге» Карлуш Форбш, чья максимальная скорость составила 34,3 км/ч.

«Манчестер Сити» напрямую попал в плей-офф Лиги чемпионов, заняв восьмое место в турнирной таблице. «Реалу» предстоит сыграть в стыковых матчах с португальской «Бенфикой». «Брюгге» сыграет с мадридским «Атлетико».