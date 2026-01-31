Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити» второй по скорости в Лиге чемпионов

Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити» второй по скорости в Лиге чемпионов
Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов занимает второе место по скорости в матчах Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона. Его максимальный показатель скорости составил 37,4 км/ч. Лидером является форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с результатом 34,9 км/ч. Данные приводит статистический портал Sofascore Football.

Тройку самых быстрых игроков общего раунда Лиги чемпионов замыкает нападающий «Брюгге» Карлуш Форбш, чья максимальная скорость составила 34,3 км/ч.

«Манчестер Сити» напрямую попал в плей-офф Лиги чемпионов, заняв восьмое место в турнирной таблице. «Реалу» предстоит сыграть в стыковых матчах с португальской «Бенфикой». «Брюгге» сыграет с мадридским «Атлетико».

Материалы по теме
«Манчестер Сити» возглавил список клубов с наибольшими трансферными расходами в 2025 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android