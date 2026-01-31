Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин назвал команды, которые, по его мнению, являются главными претендентами на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Подопечные Уразбахтина в текущем розыгрыше вылетели на стадии общего этапа, набрав одно очко в восьми встречах.

«Все те команды, которые находятся в верхней части таблицы. Конечно, это «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария», «Барселона» и дальше по списку. Все топ-команды будут бороться между собой», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария», «Барселона» вышли в 1/8 финала ЛЧ. Четырьмя другими командами, попавшими в число 16 сильнейших команд турнира, минуя стадию плей-офф, стали «Тоттенхэм», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».