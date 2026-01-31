Скидки
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Агент Артиги и Конате отреагировал на слухи, что форвард «Ахмата» может перейти в «Рубин»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы главного тренера «Рубина» Франка Артиги и форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, отреагировал на слухи, что африканский нападающий может присоединиться к клубу из столицы Татарстана.

«Я ничего не знаю про то, что Артига хочет видеть Конате в «Рубине». У Мохамеда есть контракт с «Ахматом». Он с удовольствием бы поработал с Артигой, но до лета точно не собирается никуда уходить. К тому же у «Рубина» есть Даку», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что Артига подготовил спортивному блоку казанцев список желаемых приобретений. В их числе, по данным источника, находится Конате, который с лета прошлого года выступает за «Ахмат».

