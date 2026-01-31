«Локомотив» — «Ноа»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 16:00
Сегодня, 31 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Локомотив» и ереванский «Ноа». Игра пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Ноа
Ереван, Армения
В субботу, 24 января, железнодорожники провели матч с «Ростовом», который закончился со счётом 1:1. В четверг, 5 февраля, «Локомотив» встретится в товарищеской игре с екатеринбургским «Уралом». В воскресенье, 8 февраля, московская команда сыграет с «Елимаем».
После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место.
