Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Слота произошёл конфликт с одним из игроков «Ливерпуля» в раздевалке — indykaila News

У Слота произошёл конфликт с одним из игроков «Ливерпуля» в раздевалке — indykaila News
Комментарии

Между главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и полузащитником Кёртисом Джонсом произошёл «шокирующий» конфликт в раздевалке на минувшей неделе. Об этом сообщает indykaila News на своей странице в социальной сети X со ссылкой на источники в клубе. При этом не уточняются детали указанного конфликта.

Джонс является воспитанником мерсисайдцев. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Интер» может отпустить Фраттези и подписать Джонса из «Ливерпуля» — Романо

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android