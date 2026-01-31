У Слота произошёл конфликт с одним из игроков «Ливерпуля» в раздевалке — indykaila News

Между главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и полузащитником Кёртисом Джонсом произошёл «шокирующий» конфликт в раздевалке на минувшей неделе. Об этом сообщает indykaila News на своей странице в социальной сети X со ссылкой на источники в клубе. При этом не уточняются детали указанного конфликта.

Джонс является воспитанником мерсисайдцев. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

