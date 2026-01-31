«Оренбург» одержал победу над черногорским «Морнаром» на зимних сборах в Турции

Завершился товарищеский матч, в котором «Оренбург» встретился с черногорским клубом «Морнар». Российская команда одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Павел Горелов.

Сегодня «Оренбург» проведёт ещё один товарищеский матч, соперником станет лидер чемпионата Боснии — «Борац». В первом матче тренировочных сборов «Оренбург» победил клуб «Сурхан» из Узбекистана со счётом 4:1.

Учебно-тренировочные сборы ФК «Оренбург» проходят в турецком Белеке. Впереди у команды матчи с тульским «Арсеналом», армянским «Алашкертом», узбекским «Бунёдкором», казахстанским «Кайратом» и казанским «Рубином» в рамках зимних сборов.