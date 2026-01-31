Скидки
Главная Футбол Новости

«Киса, Интер, Кудесник». Игроки ЦСКА рассказали о своих прозвищах в команде

Комментарии

Футболисты московского ЦСКА Иван Обляков, Матвей Кисляк, Милан Гаич, Тамерлан Мусаев и Данил Круговой рассказали в видео, опубликованном клубной пресс-службой, как их называют партнёры по команде.

Иван Обляков. В команде меня называют Вано, или тренерский штаб меня называет Обли.

Матвей Кисляк. Меня называют Кислый или Киса.

Милан Гаич. В команде меня называют Миланчик или Интер.

Тамерлан Мусаев. Тамик или Мус.

Данил Круговой. Я Круг, но в команде меня называют Месси, Марадона, Кудесник.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 36 очками в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.

