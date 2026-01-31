Скидки
Футбол

Бензема может вернуться в Европу из-за недовольства предложенным контрактом — ESPN

Бензема может вернуться в Европу из-за недовольства предложенным контрактом — ESPN
Комментарии

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может уйти из саудовского клуба в связи с недовольством от предложенного контракта. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 38-летний футболист рассматривает вариант с возвращением в европейский футбол, а также с переходом в команду МЛС.

Ранее сообщалось, что французский форвард отказался участвовать в матче с «Аль-Фатехом» (2:2) на фоне ситуации с контрактом.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 19-й тур
29 января 2026, четверг. 18:00 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
2 : 2
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Javier – 25'     1:1 Батна – 74'     1:2 Javier – 84'     2:2 Варгас – 90+9'    

Бензема играет за саудовский клуб с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Комментарии
