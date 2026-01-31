Скидки
Главная Футбол Новости

Стадион мадридского «Реала» вновь примет матч НФЛ — журналист Диас

Мадридский «Реал» продлил соглашение с Национальной футбольной лигой (НФЛ), в результате чего на домашнем стадионе испанского гранда «Сантьяго Бернабеу» пройдёт ещё один матч соревнования. Эта игра должна состояться в октябре или ноябре 2026 года. Об этом сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас на своей странице в социальной сети X.

16 ноября 2025 года стадион мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» впервые в истории принял матч НФЛ, в котором сыграли клубы «Вашингтон Коммандерс» и «Майами Долфинс».

После 21 тура нынешнего сезона чемпионата Испании «сливочные» набрали 51 очко и на текущий момент занимают второе место.

