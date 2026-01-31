Президент «Оренбурга» Волженкин объяснил аренду Игнатьева в тульский «Арсенал»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал решение клуба отдать нападающего Ивана Игнатьева в аренду тульскому «Арсеналу». В четверг, 29 января, «Оренбург» официально объявил о переходе Игнатьева на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

— Когда появилось решение отправить Ивана в аренду? Оно исходило от клуба, тренера или самого игрока?

— Решение приняли по итогам первого сбора. «Арсенал» проявил заинтересованность в аренде игрока, Иван, что естественно, хочет получать больше игрового времени, и мы с тренерским штабом «Оренбурга», взвесив все аргументы, решили, что на данном этапе сезона подобный переход будет целесообразен.

— Почему у Ивана не получилось в первой половине сезона?

— Иван не проходил предсезонные сборы с командой и в первое время после перехода набирал кондиции, это очень сильно сказалось на его выступлении. Где-то, как в матче с «Пари НН», не повезло, не забил пенальти. Но и нельзя забывать о конкуренции — на одно место нападающего претендовали четыре игрока, если ты не пользуешься своим шансом, то место на поле очень быстро переходит к твоему конкуренту. Вместе с тем Иван, без сомнения, обладает высоким уровнем мастерства, это отмечали все наши тренеры, которые с ним работали, и я очень надеюсь, что он все же начнёт реализовывать свой несомненный потенциал.

— Раньше у него бывали проблемы с дисциплиной. Как обстояли дела с профессионализмом в «Оренбурге»? Были ли какие-то вопросы к нему по этой части?

— Нет, в «Оренбурге» никаких вопросов к дисциплине Игнатьева не было, — приводит слова Волженкина «Советский спорт».

27-летний Игнатьев перешёл в «Оренбург» летом 2025 года из алжирского клуба «ЖС Кабилия». В первой части сезона он провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, но результативными действиями не отметился.