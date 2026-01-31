Скидки
Андреа Пирло составил символическую сборную из футболистов, с которыми когда-либо играл

Бывший полузащитник «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло составил символическую сборную из футболистов, с которыми в тот или иной период карьеры выступал за одну команду. Схема символической сборной — 4-3-3.

Защитники: Кафу, Мальдини, Неста, Дзамбротта.

Полузащитники: Пирло, Де Росси, Видаль.

Вингеры: Роналдиньо, Кака.

Нападающий: Роналдо.

Голкипер: Буффон.

Видео с ответами было опубликовано в телеграм-канале «Родины».

Андреа Пирло выступал за «Милан» с 2001 по 2011 год, после чего перебрался в «Ювентус». Последним клубом в карьере итальянца был «Нью Йорк Сити» из МЛС. 116 матчей Пирло провёл в составе сборной Италии, с которой стал чемпионом мира в 2006 году.

