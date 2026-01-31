«Так держать». Левандовски поздравил Джоковича с выходом в финал Australian Open

37-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на выход 38-летнего теннисиста Новака Джоковича в финал Australian Open — 2026.

«Поздравляю, Ноле. Так держать», — написал польский форвард в своём аккаунте в социальной сети.

При этом Левандовски приложил фотографию Джоковича, где отмечено, что теннисист стал самым возрастным финалистом Australian Open в истории Открытой эры.

В поединке за титул Джокович сразится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев немца Александра Зверева.

Материалы по теме Новак Джокович — самый возрастной финалист Australian Open в истории Открытой эры

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: