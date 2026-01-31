Скидки
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Так держать». Левандовски поздравил Джоковича с выходом в финал Australian Open

Комментарии

37-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на выход 38-летнего теннисиста Новака Джоковича в финал Australian Open — 2026.

«Поздравляю, Ноле. Так держать», — написал польский форвард в своём аккаунте в социальной сети.

При этом Левандовски приложил фотографию Джоковича, где отмечено, что теннисист стал самым возрастным финалистом Australian Open в истории Открытой эры.

В поединке за титул Джокович сразится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев немца Александра Зверева.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
