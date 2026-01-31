«Так держать». Левандовски поздравил Джоковича с выходом в финал Australian Open
37-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на выход 38-летнего теннисиста Новака Джоковича в финал Australian Open — 2026.
«Поздравляю, Ноле. Так держать», — написал польский форвард в своём аккаунте в социальной сети.
При этом Левандовски приложил фотографию Джоковича, где отмечено, что теннисист стал самым возрастным финалистом Australian Open в истории Открытой эры.
В поединке за титул Джокович сразится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев немца Александра Зверева.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Комментарии
