Главная Футбол Новости

Орлов: «Зениту» нужен забивной нападающий, такой как Кордоба из «Краснодара»

Орлов: «Зениту» нужен забивной нападающий, такой как Кордоба из «Краснодара»
Комментарии

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном усилении атакующей линии петербургского «Зенита». Он отметил, что на роль центрального форварда сине-бело-голубым отлично подошёл бы колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

«Клубу нужен забивной нападающий. Такой, как Джон Кордоба. Команда ищет центрфорварда, причём необязательно бразильца. Россиянин? Нет, не уверен. Писали же про предметный интерес к Дмитрию Воробьёву, но «Локомотив», как говорят, запросил какие-то слишком большие деньги за своего игрока. А кто ещё? Тюкавин? Нет, не думаю, Константин всё же послабее», — приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне 32-летний Кордоба провёл 24 матча за «быков» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 39 очков после 18 туров. Лидером турнира является «Краснодар», набравший 40 очков.

