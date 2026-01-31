Морьентес: Ямалю рано становиться лидером сборной, при неудаче всё свалят на Ламина

Бывший нападающий сборной Испании и мадридского «Реала» Фернандо Морьентес ответил, готов ли 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль взять на себя всю ответственность за выступление «Фурия Роха» на чемпионате мира 2026 года.

«У него есть характер, талант и чувство ответственности, но я думаю, что ещё слишком рано. Я бы потребовал этого от других игроков, более опытных и состоявшихся. Но поскольку Ламин так талантлив, так хорош и все о нём говорят, от него будут требовать этой ответственности. У меня есть ощущение, что если всё пойдёт плохо, хотя не хотелось бы этого, то обвинят Ямаля. Однако это ошибка, потому что ответственность должна быть разделена между всеми, и мы должны будем проанализировать, где были допущены ошибки.

Я считаю, что есть футболисты, которые могут больше руководить командой с позиционной точки зрения. Субименди, например, или центральные защитники, вратари. Ламин Ямаль — талантливый игрок, и мы должны позволить ему развиваться. Он ещё очень молод, и ему многое предстоит доказать. И позвольте мне внести ясность: он человек, который без проблем справляется с давлением», — приводит слова Морьентеса Sport.es.

Чем уникален Ламин Ямаль: