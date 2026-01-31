Владелец «Челси» Тодд Боули упоминается в новых документах по делу Эпштейна — The Athletic

Владелец «Челси» Тодд Боули дважды встречался с финансистом Джеффри Эпштейном в 2011 году. Об этом сообщает издание The Athletic со ссылкой на недавно опубликованные новые документы по делу Эпштейна. Сообщается, что встречи состоялись в январе и сентябре 2011 года.

По информации источника, об этом свидетельствуют электронные письма, опубликованные Минюстом США. На момент встреч Эпштейн уже отбыл свой первый тюремный срок.

Напомним, 6 июля 2019 года Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в торговле несовершеннолетними, а в августе того же года его нашли мёртвым в тюремной камере. Тодд Боули является владельцем «Челси» с мая 2022 года.