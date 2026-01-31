Скидки
«Он будет играть там, где он нужен». Отец Боселли рассказал о будущем игрока «Пари НН»

Комментарии

Пабло Боселли, отец форварда «Пари НН» Хуана Боселли, высказался о будущем игрока. Контракт уругвайца с нижегородским клубом истекает летом 2026 года. Ранее сообщалось, что в подписании футболиста был заинтересован «Краснодар».

— «Пари НН» ведёт переговоры о продлении контракта с Хуаном?
— На данный момент всё остаётся по-прежнему.

— Каково желание самого игрока?
— Хуан будет играть там, где он нужен. Если это будет «Пари НН» — отлично. Если появится сильная команда, это тоже хорошо. Он профессионал и должен выполнять свою работу, — сказал Пабло Боселли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

