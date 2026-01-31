Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» хочет отозвать Мамаду Сарра из аренды в «Страсбурге» — RMC Sport

«Челси» хочет отозвать Мамаду Сарра из аренды в «Страсбурге» — RMC Sport
Комментарии

Лондонский «Челси» рассматривает возможность отзыва центрального защитника Мамаду Сарра из аренды в «Страсбурге». Этот шаг является приоритетным для главного тренера Лиама Росеньора, который уже провёл беседу с 20-летним футболистом. Об этом сообщает RMC Sport.

Согласно информации источника, внутри структуры BlueCo, владеющей обоими клубами, начались активные переговоры о расторжении аренды Сарра.

В текущем сезоне защитник провёл 17 матчей во всех турнирах за «Страсбург». Результативными действиями он не отметился. По данным статистического портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 25 млн.

Материалы по теме
«Пока я не могу сказать о них ничего плохого». Росеньор — об игроках «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android