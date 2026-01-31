«Челси» хочет отозвать Мамаду Сарра из аренды в «Страсбурге» — RMC Sport

Лондонский «Челси» рассматривает возможность отзыва центрального защитника Мамаду Сарра из аренды в «Страсбурге». Этот шаг является приоритетным для главного тренера Лиама Росеньора, который уже провёл беседу с 20-летним футболистом. Об этом сообщает RMC Sport.

Согласно информации источника, внутри структуры BlueCo, владеющей обоими клубами, начались активные переговоры о расторжении аренды Сарра.

В текущем сезоне защитник провёл 17 матчей во всех турнирах за «Страсбург». Результативными действиями он не отметился. По данным статистического портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 25 млн.