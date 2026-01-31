Скидки
Главная Футбол Новости

«Милан» покупает хавбека «Вероны» за € 8+1,5 млн — Романо

«Милан» покупает хавбека «Вероны» за € 8+1,5 млн — Романо
Комментарии

«Милан» договорился о переходе атакующего полузащитника «Вероны» Альфаджо Сиссе, находящегося в аренде в клубе «Катандзаро». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский гранд приобрёл 19-летнего хавбека за € 8 млн в качестве фиксированной суммы, ещё € 1,5 млн «Верона» может получить в виде бонусов. Подчёркивается, что до конца сезона Сиссе останется в аренде в «Катандзаро».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

