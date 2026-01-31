Скидки
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Локомотив» объявил о переходе нападающего в «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды

«Локомотив» объявил о переходе нападающего в «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды
«Локомотив» в телеграм-канале проинформировал о переходе 21-летнего нападающего Александра Французова в белорусский «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца декабря 2026 года.

«Желаем Саше успехов в новой команде и как можно больше игровой практики», — написано в сообщении московского клуба.

Футболист подписал контракт с железнодорожниками в июне 2025 года. Последние полгода Французов провёл в аренде в дзержинском «Арсенале».

Нападающий является обладателем Суперкубка Беларуси — 2022 в составе БАТЭ из Борисова. Вингер выступает за молодёжную сборную Беларуси.

После завершения первой части сезона Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место.

