«Реал Сосьедад» арендовал у «Аль-Насра» бразильского вингера Уэсли

«Реал Сосьедад» объявил об аренде 20-летнего крайнего нападающего Уэсли из саудовского «Аль-Насра». Как сообщает пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна, стороны согласовали переход до лета 2026 года с опцией выкупа.

«Я отдам все силы, чтобы достичь целей команды. Я пришёл, чтобы внести свой вклад, используя свои навыки игры на обоих флангах, и чтобы помочь команде во всём», — заявил Уэсли в интервью официальному сайту «Реала Сосьедад».

Фото: ФК «Реал Сосьедад»

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что опция выкупа прав на Уэсли составила € 12 млн. В августе 2024 года «Аль-Наср» заплатил бразильскому «Коринтиансу» за трансфер игрока € 18 млн.