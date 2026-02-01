Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ЦСКА близок к трансферу защитника «Спортинга» Матеуса Рейса

ЦСКА близок к трансферу защитника «Спортинга» Матеуса Рейса
ЦСКА и «Спортинг» согласовали основные параметры трансфера бразильского центрального защитника Матеуса Рейса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Заместитель генерального директора ЦСКА Евгений Шевелёв уже несколько дней находится в Европе, где работает над финализацией сделки.

«В руководстве «Спортинга» считают, что для завершения сделки остались мелкие детали.

У Рейса хороший пас и скорость, что подходит под критерии центрального защитника, которого хотел видеть Челестини в команде», — добавил источник «Чемпионата»

Рейс играет за «Спортинг» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

