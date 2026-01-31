Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Горелов — о сборах «Оренбурга»: проходят хорошо, готовимся к сезону

Павел Горелов — о сборах «Оренбурга»: проходят хорошо, готовимся к сезону
Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Павел Горелов поделился впечатлениями после победы в товарищеском матче над черногорским «Морнаром» (1:0).

«Хорошие впечатления от игры с «Морнаром», мне удалось забить. Было тяжело, так как играл 90 минут. Рад, что нет травм и мы выиграли. У соперника хороший уровень, они играют в пас низом. Понравился их футбол.

Каково играть, когда главный судья — из штаба соперника? Мы перед игрой с пацанами обсудили, что неважно, кто судит. У нас есть своя цель на игру, установки, выполняли их, не обращая внимания на судей. Даже когда судят профессионалы, футболистам кажется, что арбитры трактуют моменты в пользу соперника. Считаю, что судья отработал нормально.

В целом сборы у нас проходят хорошо. Много тактики, наработок. Мы постепенно готовимся к возобновлению сезона», — приводит слова Горелова Metaratings.

После 18 матчей «Оренбург» располагается на 15-м месте в таблице РПЛ с 12 очками. Следующий матч команда проведёт с «Акроном» 28 февраля.

Материалы по теме
«Оренбург» одержал победу над черногорским «Морнаром» на зимних сборах в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android