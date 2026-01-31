Павел Горелов — о сборах «Оренбурга»: проходят хорошо, готовимся к сезону

Полузащитник «Оренбурга» Павел Горелов поделился впечатлениями после победы в товарищеском матче над черногорским «Морнаром» (1:0).

«Хорошие впечатления от игры с «Морнаром», мне удалось забить. Было тяжело, так как играл 90 минут. Рад, что нет травм и мы выиграли. У соперника хороший уровень, они играют в пас низом. Понравился их футбол.

Каково играть, когда главный судья — из штаба соперника? Мы перед игрой с пацанами обсудили, что неважно, кто судит. У нас есть своя цель на игру, установки, выполняли их, не обращая внимания на судей. Даже когда судят профессионалы, футболистам кажется, что арбитры трактуют моменты в пользу соперника. Считаю, что судья отработал нормально.

В целом сборы у нас проходят хорошо. Много тактики, наработок. Мы постепенно готовимся к возобновлению сезона», — приводит слова Горелова Metaratings.

После 18 матчей «Оренбург» располагается на 15-м месте в таблице РПЛ с 12 очками. Следующий матч команда проведёт с «Акроном» 28 февраля.