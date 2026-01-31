Скидки
Главная Футбол Новости

Арбелоа ответил, есть ли в «Реале» «неприкасаемые» футболисты, упомянув Винисиуса

Арбелоа ответил, есть ли в «Реале» «неприкасаемые» футболисты, упомянув Винисиуса
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, есть ли в составе «сливочных» «неприкасаемые» игроки.

«Я понимаю возможные споры [о составе], но всегда хочу видеть на поле лучших. И чем больше игрового времени они получают, тем лучше. В матче с «Вильярреалом», например, гол был забит благодаря очень хорошей комбинации с участием Винисиуса. Они [футболисты] могут изменить ход матча в любой момент. Найдутся люди, не являющиеся болельщиками «Реала», которые будут не хотеть видеть их на поле», — приводит слова Арбелоа AS.

В матче 21-го тура Ла Лиги «Реал» победил «Вильярреал» со счётом 2:0. Оба гола забил нападающий Килиан Мбаппе.

