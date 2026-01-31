«Сожаление — это тупик». Арбелоа не переживает из-за своих решений в матче с «Бенфикой»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, сожалеет ли он о принятых им решениях после поражения «сливочных» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете» (2:3) и во встрече 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:4). По итогам общего этапа «Королевский клуб» занял девятое место и сыграет в стыковых матчах за право участвовать в 1/8 финала.

– Чему вы научились в Альбасете и Лиссабоне? И сожалеете ли вы о каких-либо решениях?

– Нет, сожаление – это тупик. Я стараюсь учиться на своих ошибках. Таков мой подход — знать, где я могу стать лучше. Уже говорил футболистам, что неизбежно буду иногда совершать ошибки, — приводит слова Арбелоа AS.

