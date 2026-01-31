Скидки
Главная Футбол Новости

«Сожаление — это тупик». Арбелоа не переживает из-за своих решений в матче с «Бенфикой»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, сожалеет ли он о принятых им решениях после поражения «сливочных» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете» (2:3) и во встрече 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:4). По итогам общего этапа «Королевский клуб» занял девятое место и сыграет в стыковых матчах за право участвовать в 1/8 финала.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

– Чему вы научились в Альбасете и Лиссабоне? И сожалеете ли вы о каких-либо решениях?
– Нет, сожаление – это тупик. Я стараюсь учиться на своих ошибках. Таков мой подход — знать, где я могу стать лучше. Уже говорил футболистам, что неизбежно буду иногда совершать ошибки, — приводит слова Арбелоа AS.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

