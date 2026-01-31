Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер по физподготовке «Зенита»: Джону Джону потребуется время на адаптацию к нагрузкам

Тренер по физподготовке «Зенита»: Джону Джону потребуется время на адаптацию к нагрузкам
Комментарии

Тренер по физподготовке «Зенита» Арис Наглич сообщил, что новичку команды Джону Джону потребуется некоторое время для адаптации к нагрузкам, но он быстро с этим справится.

— Чем физическая подготовка на втором сборе будет отличаться от первого?
— В Катаре упор делали на объём работ, здесь, в Абу‑Даби, планируем добавить интенсивности и скорости. Немного поменяем в этом смысле и работу в тренажёрном зале.

— Как оцените физическое состояние Джона Джона?
— Каждому игроку, который впервые приезжает из Бразилии, нужно какое‑то время, чтобы понять, какие у нас упражнения, нагрузки. Но, думаю, он очень быстро к ним адаптируется и будет готов, — приводит слова Наглича «Матч ТВ».

«Зенит» официально объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Нападающий ранее выступал за «Ред Булл Брагантино», куда он перешёл летом 2024 года. За время своего пребывания в бразильском клубе Джон Джон принял участие в 76 матчах во всех турнирах, забив 20 голов и сделав 14 результативных передач.

Материалы по теме
Баранник: «Зенит» купил Джона Джона не только для достижения результата, но и для продажи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android