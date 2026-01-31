Тренер по физподготовке «Зенита»: Джону Джону потребуется время на адаптацию к нагрузкам

Тренер по физподготовке «Зенита» Арис Наглич сообщил, что новичку команды Джону Джону потребуется некоторое время для адаптации к нагрузкам, но он быстро с этим справится.

— Чем физическая подготовка на втором сборе будет отличаться от первого?

— В Катаре упор делали на объём работ, здесь, в Абу‑Даби, планируем добавить интенсивности и скорости. Немного поменяем в этом смысле и работу в тренажёрном зале.

— Как оцените физическое состояние Джона Джона?

— Каждому игроку, который впервые приезжает из Бразилии, нужно какое‑то время, чтобы понять, какие у нас упражнения, нагрузки. Но, думаю, он очень быстро к ним адаптируется и будет готов, — приводит слова Наглича «Матч ТВ».

«Зенит» официально объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Нападающий ранее выступал за «Ред Булл Брагантино», куда он перешёл летом 2024 года. За время своего пребывания в бразильском клубе Джон Джон принял участие в 76 матчах во всех турнирах, забив 20 голов и сделав 14 результативных передач.