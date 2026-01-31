Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» рассказали о состоянии Кварацхелии и ещё двух игроков перед игрой со «Страсбургом»

В «ПСЖ» рассказали о состоянии Кварацхелии и ещё двух игроков перед игрой со «Страсбургом»
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал медицинскую сводку перед матчем 20-го тура Лиги 1 с клубом «Страсбург», в которой среди прочего сообщил о состоянии здоровья грузинского вингера Хвичи Кварацхелии. Команды сыграют в воскресенье, 1 февраля, на стадионе «Мено» в Страсбурге.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кентен Нджанту продолжает восстанавливаться. Хвича Кварацхелия продолжает лечение. Фабиан Руис остаётся под наблюдением врачей после ушиба левого колена», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «ПСЖ».

Хвича Кварацхелия получил травму в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1). Экс-футболист «Рубина» и «Локомотива» был заменён на 22-й минуте.

Материалы по теме
Сафонов сыграл впервые за полтора месяца! Но «ПСЖ» потерял Хвичу и остался без топ-8 ЛЧ
Видео
Сафонов сыграл впервые за полтора месяца! Но «ПСЖ» потерял Хвичу и остался без топ-8 ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android