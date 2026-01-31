В «ПСЖ» рассказали о состоянии Кварацхелии и ещё двух игроков перед игрой со «Страсбургом»

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал медицинскую сводку перед матчем 20-го тура Лиги 1 с клубом «Страсбург», в которой среди прочего сообщил о состоянии здоровья грузинского вингера Хвичи Кварацхелии. Команды сыграют в воскресенье, 1 февраля, на стадионе «Мено» в Страсбурге.

«Кентен Нджанту продолжает восстанавливаться. Хвича Кварацхелия продолжает лечение. Фабиан Руис остаётся под наблюдением врачей после ушиба левого колена», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «ПСЖ».

Хвича Кварацхелия получил травму в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1). Экс-футболист «Рубина» и «Локомотива» был заменён на 22-й минуте.