Арбелоа ответил, почему «Реал» далёк от своего идеального стиля игры

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа объяснил, почему на текущем этапе «сливочные» не демонстрируют свой лучший футбол под его руководством. Испанец возглавил «Королевский клуб» 13 января. 14 января «Реал» уступил «Альбасете» (2:3) в матче 1/8 финала Кубка Испании, а 28 января проиграл «Бенфике» (2:4) во встрече 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

– Насколько близок или далёк «Реал» от своего идеального стиля игры?

– Дело не в близости или расстоянии… у нас было мало времени… и хотя я очень благодарен игрокам за тёплый приём и их преданность делу, на это нужно время. Сколько бы мы ни объясняли, всё это усваивается на поле. С нетерпением ждём начала этого периода, чтобы приступить к работе. И я очень уверен в своих силах, — приводит слова Арбелоа AS.

