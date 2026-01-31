«Это надо у Мелкадзе спросить». Черчесов — об игровом времени Конате в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о конкуренции между форвардами Георгием Мелкадзе и Мохамедом Конате в грозненском клубе.

— Как так получилось, что Мелкадзе выиграл конкуренцию у Конате? Всегда казалось, что Конате на большее способен.

— Это надо у Мелкадзе спросить. Это не я поставил Мелкадзе, а Мелкадзе заставил меня себя поставить. Потому что он с первого дня хорошо работал. Мы видим, что он нацелен. Кстати, это из той серии, когда он сейчас приехал на сборы, на 5 кг похудел.

Так, как вы его хвалите, он играл с определёнными килограммами. Сейчас на 4-5 кг похудел. Я его об этом не просил. Это опять лишний раз говорит, что футболист хочет ещё шаг сделать. Мы можем это только приветствовать, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».