Энрике — о вратарях «ПСЖ»: нравится конкуренция на каждой позиции — это современный футбол

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что очень счастлив из-за наличия в команде конкуренции между вратарями: Матвеем Сафоновым, Люка Шевалье и Ренато Марином.

«Я очень счастлив. Всё, что могу сказать по этому поводу, так это то, что я рад наличию трёх таких голкиперов. Мне нравится конкуренция на каждой позиции. Таков современный футбол. Всегда есть что изменить, я открыт к переменам. Повторяю, я очень рад наличию трёх вратарей такого уровня», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В последнем матче на текущий момент «ПСЖ» встречался с «Ньюкаслом» (1:1) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В воротах французской команды играл российский вратарь Матвей Сафонов.

