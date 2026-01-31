30 тыc. болельщиков «Лацио» бойкотировали матч с «Дженоа» из-за конфликта с руководством

Около 30 тысяч болельщиков «Лацио» бойкотировали матч 23-го тура Серии А с «Дженоа», оставив трибуны стадиона «Олимпико» практически пустыми. Это решение стало следствием затянувшегося конфликта между фанатами и руководством клуба, возглавляемым президентом Клаудио Лотито.

Причиной протеста стало недовольство болельщиков отсутствием амбиций клуба, трансферными ограничениями и недавними скандалами, включая утечку частных телефонных разговоров с участием Лотито. Напряжённость усилилась после того, как клуб опубликовал заявление, в котором назвал призывы к бойкоту неприемлемыми. Это было воспринято болельщиками как оскорбление их конституционных прав.

Атмосфера на стадионе была необычной: вместо привычного рёва «Олимпико» приветствовал команды тишиной. Перед уходом со стадиона фанаты развернули баннер с резким посланием к президенту клуба, подчёркивая, что простое выживание без мечтаний для них больше неприемлемо.

Несмотря на отсутствие поддержки трибун, команда под руководством Маурицио Сарри смогла вырвать победу на 90+10-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Данило Катальди.