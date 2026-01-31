Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

30 тыc. болельщиков «Лацио» бойкотировали матч с «Дженоа» из-за конфликта с руководством

30 тыc. болельщиков «Лацио» бойкотировали матч с «Дженоа» из-за конфликта с руководством
Комментарии

Около 30 тысяч болельщиков «Лацио» бойкотировали матч 23-го тура Серии А с «Дженоа», оставив трибуны стадиона «Олимпико» практически пустыми. Это решение стало следствием затянувшегося конфликта между фанатами и руководством клуба, возглавляемым президентом Клаудио Лотито.

Италия — Серия А . 23-й тур
30 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 2
Дженоа
Генуя
1:0 Родригес – 56'     2:0 Тейлор – 62'     2:1 Руслан Володимирович Маліновський – 67'     2:2 Оливейра – 75'     3:2 Катальди – 90+10'    

Причиной протеста стало недовольство болельщиков отсутствием амбиций клуба, трансферными ограничениями и недавними скандалами, включая утечку частных телефонных разговоров с участием Лотито. Напряжённость усилилась после того, как клуб опубликовал заявление, в котором назвал призывы к бойкоту неприемлемыми. Это было воспринято болельщиками как оскорбление их конституционных прав.

Атмосфера на стадионе была необычной: вместо привычного рёва «Олимпико» приветствовал команды тишиной. Перед уходом со стадиона фанаты развернули баннер с резким посланием к президенту клуба, подчёркивая, что простое выживание без мечтаний для них больше неприемлемо.

Несмотря на отсутствие поддержки трибун, команда под руководством Маурицио Сарри смогла вырвать победу на 90+10-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Данило Катальди.

Материалы по теме
Официально
Даниэль Мальдини перешёл в «Лацио» из «Аталанты», это его шестой клуб в Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android