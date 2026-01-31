Скидки
Луис Энрике отреагировал на матчи с «Монако» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Луис Энрике отреагировал на матчи с «Монако» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о жеребьёвке раунда плей-офф Лиги чемпионов, по результатам которой парижанам предстоит встретиться с «Монако». Первая игра состоится 17 февраля, ответная — 25 февраля.

«Я очень счастлив… Это же очевидно, не так ли? Честно говоря, чтобы провести справедливое сравнение и быть объективным, я считаю, что у всех команд должно быть одинаковое расписание», — приводит слова Энрике RMC Sport.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал 14 очков и занял 11-е место. «Монако» заработал 10 очков и расположился на 21-й строчке. Команда Энрике является действующим победителем турнира.

