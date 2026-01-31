«Локомотив» — «Ноа»: Морозов открыл счёт на шестой минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и ереванский «Ноа». Игра проходит в Абу-Даби (ОАЭ). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу российского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте счёт открыл защитник «Локомотива» Евгений Морозов.

В субботу, 24 января, железнодорожники провели матч с «Ростовом», который закончился со счётом 1:1. В четверг, 5 февраля, «Локомотив» встретится в товарищеской игре с екатеринбургским «Уралом». В воскресенье, 8 февраля, московская команда сыграет с «Елимаем».

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место.

«Золотая» эра «Локомотива»: