Главная Футбол Новости

Габулов — о Сафонове: шансы стать основным вратарём «ПСЖ» у Матвея высокие

Габулов — о Сафонове: шансы стать основным вратарём «ПСЖ» у Матвея высокие
Комментарии

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал шансы Матвея Сафонова занять позицию основного голкипера «ПСЖ».

«Шансы стать основным вратарём у Матвея высокие. Если бы не травма, то мы бы сейчас об этом не говорили и Сафонов уже был бы основным. Ценой этой травмы он заработал для клуба трофей, поэтому считаю, что всё, что не происходит, — всё к лучшему. И благодаря своему характеру он доказал всему миру, что способен быть первым номером в лучшем клубе Европы», — приводит слова Габулова «Советский спорт».

Сафонов восстановился после перелома руки и вернулся в стартовый состав на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом», который завершился вничью 1:1. Французский клуб занял 11-е место в турнирной таблице и вышел в стыковые игры.

В текущем сезоне российский голкипер провёл пять матчей, пропустил четыре мяча и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности.

