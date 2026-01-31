Романо раскрыл позицию «Ливерпуля» по Кёртису Джонсу на фоне интереса «Интера»

«Ливерпуль» не собирается отпускать полузащитника Кёртиса Джонса в аренду в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Тоттенхэма» и «Интера». Лондонский клуб обратился к мерсисайдцам по поводу 25-летнего футболиста три недели назад, а итальянская команда — в пятницу, 30 января. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Ливерпуль» не позволит Джонсу уйти в аренду, если он не подпишет новый контракт. Действующее трудовое соглашение полузащитника с «красными» рассчитано до лета 2027 года.

Джонс является воспитанником мерсисайдцев. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

