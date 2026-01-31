«Локомотив» — «Ноа»: Комличенко укрепил преимущество москвичей на 37-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и ереванский «Ноа». Игра проходит в Абу-Даби (ОАЭ). На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу российского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 37-й минуте нападающий Николай Комличенко укрепил преимущество железнодорожников.
Ранее, на шестой минуте, счёт открыл защитник «Локомотива» Евгений Морозов.
В субботу, 24 января, железнодорожники провели матч с «Ростовом», который закончился со счётом 1:1. В четверг, 5 февраля, «Локомотив» встретится в товарищеской игре с екатеринбургским «Уралом». В воскресенье, 8 февраля, московская команда сыграет с «Елимаем».
После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место.
«Золотая» эра «Локомотива»:
- 31 января 2026
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
16:59
-
16:52
-
16:45
-
16:41
-
16:30
-
16:28
-
16:11
-
16:08
-
16:00
-
15:57
-
15:47
-
15:43
-
15:39
-
15:33
-
15:23
-
15:18
-
15:15
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:43
-
14:33
-
14:33
-
14:30
-
14:30
-
14:14
-
14:10
-
14:07
-
14:00