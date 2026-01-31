«Реал» хочет подписать 18-летнего полузащитника «Расинга» — AS

Мадридский «Реал» сделал предложение по полузащитнику клуба «Расинг» из Сантандера Серхио Мартинесу. «Барселона» также заинтересована игроком молодёжной сборной Испании до 19 лет. Об этом сообщает издание AS.

Оба клуба намерены отдать футболиста в аренду своим резервным командам до 30 июня и хотят включить в соглашение опцию выкупа. При этом они открыты к возможности полного выкупа воспитанника академии «Расинга».

Серхио Мартинес — креативный полузащитник, способен играть на позициях опорного, центрального или атакующего полузащитника. Он произвёл сильное впечатление во время предсезонной подготовки и остался в основном составе. Однако по ходу сезона игрок постепенно потерял место в стартовом составе.