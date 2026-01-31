Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» ведёт переговоры с «Челси» по центральному защитнику — Романо

«Милан» ведёт переговоры с «Челси» по центральному защитнику — Романо
Комментарии

Центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси может сменить команду в зимнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, в услугах француза заинтересован «Милан». По данным источника, «россонери» ведут переговоры с лондонцами и с окружением игрока.

Ожидается, что осуществление сделки возможно на условиях аренды. Сам футболист, как сообщается, отдаёт предпочтения именно «Милану», несмотря на имеющееся предложение от английского «Вест Хэма».

Аксель Дисаси выступает за «Челси» с августа 2023 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего француза три матча за команду «Челси» U21 и ни одного — за основу.

Материалы по теме
Гвардиола отпускает вратаря, экс-форвард Италии переезжает в Париж! LIVE трансферов Европы
Live
Гвардиола отпускает вратаря, экс-форвард Италии переезжает в Париж! LIVE трансферов Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android