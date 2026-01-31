«Милан» ведёт переговоры с «Челси» по центральному защитнику — Романо

Центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси может сменить команду в зимнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, в услугах француза заинтересован «Милан». По данным источника, «россонери» ведут переговоры с лондонцами и с окружением игрока.

Ожидается, что осуществление сделки возможно на условиях аренды. Сам футболист, как сообщается, отдаёт предпочтения именно «Милану», несмотря на имеющееся предложение от английского «Вест Хэма».

Аксель Дисаси выступает за «Челси» с августа 2023 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего француза три матча за команду «Челси» U21 и ни одного — за основу.