Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Локомотив — Ноа, результат матча 31 января 2026, счет 2:0, контрольный матч 2026

«Локомотив» уверенно обыграл армянский «Ноа» в товарищеском матче на зимних сборах
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и ереванский «Ноа». Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ). Игра закончилась победой российской команды со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Морозов – 7'     2:0 Комличенко – 37'    

На шестой минуте счёт открыл защитник «Локомотива» Евгений Морозов. На 37-й минуте нападающий Николай Комличенко укрепил преимущество железнодорожников.

В следующем матче 5 февраля «Локомотив» встретится с екатеринбургским «Уралом». В воскресенье, 8 февраля, московская команда сыграет с «Елимаем».

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

Материалы по теме
Потеря праймового Баринова не фатальна для «Локомотива». Замена в команде уже есть
Потеря праймового Баринова не фатальна для «Локомотива». Замена в команде уже есть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android