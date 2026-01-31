«Локомотив» уверенно обыграл армянский «Ноа» в товарищеском матче на зимних сборах

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и ереванский «Ноа». Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ). Игра закончилась победой российской команды со счётом 2:0.

На шестой минуте счёт открыл защитник «Локомотива» Евгений Морозов. На 37-й минуте нападающий Николай Комличенко укрепил преимущество железнодорожников.

В следующем матче 5 февраля «Локомотив» встретится с екатеринбургским «Уралом». В воскресенье, 8 февраля, московская команда сыграет с «Елимаем».

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.