Луис Энрике ответил на вопрос о возможном дебюте Дро Фернандеса за «ПСЖ»

Луис Энрике ответил на вопрос о возможном дебюте Дро Фернандеса за «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, когда полузащитник Дро Фернандес, ранее перешедший из «Барселоны», сможет сыграть за парижский клуб.

«Нам сложно найти игроков, обладающих необходимыми качествами для игры за нашу команду. У Дро есть технические и физические данные, он молод. Мы очень верим в таких игроков, но нам нужно набраться терпения. Он только что приехал, у нас есть время посмотреть, как он адаптируется и каков будет его уровень. Также важно вселять уверенность в молодых игроков, но делать это в нужное время. Когда это время настанет? Я не знаю», — приводит слова Энрике Sport.es.

«ПСЖ» объявил о переходе Фернандеса 27 января. Контракт с футболистом рассчитан до 2030 года.

Дро Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.

