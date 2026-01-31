Защитник Руслан Байтуков вернулся в «Челябинск»

«Челябинск» на официальном сайте объявил о возвращении в команду защитника Руслана Байтукова, перешедшего из московского «Торпедо».

«В оборонительной линии ФК «Челябинск» пополнение – в команду вернулся центральный защитник Руслан Байтуков. Челябинск для него практически родной город – именно здесь он начал заниматься футболом с шести лет. Прошёл все стадии становления как футболиста – от детско-юношеских спортивных школ «Метар» и «Сигнал» до профессионального игрока Первой лиги России. За ФК «Челябинск» Руслан Байтуков провёл шесть сезонов, сыграл 102 матча в первенстве страны и девять — в Кубке России. За наш клуб забил 11 голов. Всего в турнирах Первой, Второй лиги и Кубка в активе Байтукова 234 матча и 16 забитых мячей», — сказано в сообщении клуба.

На данный момент «Челябинск» находится на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги.