Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Руслан Байтуков вернулся в «Челябинск»

Защитник Руслан Байтуков вернулся в «Челябинск»
Комментарии

«Челябинск» на официальном сайте объявил о возвращении в команду защитника Руслана Байтукова, перешедшего из московского «Торпедо».

«В оборонительной линии ФК «Челябинск» пополнение – в команду вернулся центральный защитник Руслан Байтуков. Челябинск для него практически родной город – именно здесь он начал заниматься футболом с шести лет. Прошёл все стадии становления как футболиста – от детско-юношеских спортивных школ «Метар» и «Сигнал» до профессионального игрока Первой лиги России. За ФК «Челябинск» Руслан Байтуков провёл шесть сезонов, сыграл 102 матча в первенстве страны и девять — в Кубке России. За наш клуб забил 11 голов. Всего в турнирах Первой, Второй лиги и Кубка в активе Байтукова 234 матча и 16 забитых мячей», — сказано в сообщении клуба.

На данный момент «Челябинск» находится на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги.

Материалы по теме
Кризис «Алании», возрождение «Химок» и живот защитника «Челябинска». Главное в ФНЛ
Кризис «Алании», возрождение «Химок» и живот защитника «Челябинска». Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android