Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Кэррик настаивает на возвращении Маркуса Рашфорда в «Манчестер Юнайтед» — The Telegraph

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заинтересован в возвращении нападающего Маркуса Рашфорда из «Барселоны», если получит должность на постоянной основе, сообщает The Telegraph.

Однако проблемой может стать высокая зарплата футболиста, а также желание самого форварда, который неоднократно заявлял, что полностью доволен своим положением в «Барселоне».

Рашфорд арендован «Барселоной» у «Манчестер Юнайтед». Каталонский клуб имеет возможность выкупить футболиста за € 30 млн.

В нынешнем сезоне Рашфорд провёл за сине-гранатовых 31 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал 10 результативных передач.

