Морьентес: Салах ещё может приносить пользу «Ливерпулю»

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес высказался о текущем положении футболиста Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

«С «Ливерпулем» сейчас происходит то же, что и с «Реалом»: у них проблемы с текущими результатами. «Ливерпуль» привык побеждать, а их главная звезда — это Салах. Но суть в том, что на Салаха, как и на всех остальных, влияет возраст, при этом в команде появляются новые футболисты. Следует понимать, что очень немногие игроки способны повторить его вклад в плане голов, влияния и лидерских качеств.

Думаю, Салах ещё может приносить пользу, но, вероятно, уже не так, как раньше. Тем не менее многие игроки становятся легендами благодаря всему, что они сделали, и благодаря тому, что они привносят в команду, играя в иной роли, и Салах может быть одним из них. Например, Гризманн — мы не видим его в стартовом составе на каждую игру, он принял свою второстепенную роль и хорошо с этим справляется.

Если Салах примет это, то он, несомненно, по-прежнему будет полезен для «Ливерпуля». Но я не знаю, согласится ли он на эту роль или будет искать новый проект, в котором сможет быть лидером», — приводит слова Морьентеса Tribal Football.