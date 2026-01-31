Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахмат — Уфа, результат матча 31 января 2026, счет 1:2, контрольный матч 2026

«Ахмат» проиграл «Уфе» в товарищеском матче на зимних сборах
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Ахмат» и «Уфа» из Первой лиги. Команды играли в Белеке (Турция). Уфимцы одержали победу со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл хорватский полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк на 26-й минуте. Во втором тайме хавбек грозненцев Папа Амади Гадио сравнял счёт на 70-й минуте. Через две минуты команда Омари Тетрадзе вновь вышла вперёд благодаря голу игрока на просмотре.

В следующем матче 2 февраля подопечные Станислава Черчесова встретятся с сербским «Вождовацем».

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

Материалы по теме
«Ахмат» впечатляет новыми трансферами. И перестраивается под Черчесова
«Ахмат» впечатляет новыми трансферами. И перестраивается под Черчесова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android