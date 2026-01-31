«Ахмат» проиграл «Уфе» в товарищеском матче на зимних сборах

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Ахмат» и «Уфа» из Первой лиги. Команды играли в Белеке (Турция). Уфимцы одержали победу со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл хорватский полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк на 26-й минуте. Во втором тайме хавбек грозненцев Папа Амади Гадио сравнял счёт на 70-й минуте. Через две минуты команда Омари Тетрадзе вновь вышла вперёд благодаря голу игрока на просмотре.

В следующем матче 2 февраля подопечные Станислава Черчесова встретятся с сербским «Вождовацем».

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.