Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 2-8 февраля
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.
Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 2 по 8 февраля.
- 2 февраля, понедельник, 18:15 — футбол: саудовская Про-Лига, «Эр-Рияд» — «Аль-Наср».
- 2 февраля, понедельник, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли».
- 3 февраля, вторник, 16:00 — футбол: товарищеский матч, «Спартак» Москва — «Пюник» Ереван.
- 5 февраля, четверг, 15:30 — футбол: товарищеский матч, «Локомотив» Москва — «Урал» Екатеринбург.
- 5 февраля, четверг, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль».
- 6 февраля, пятница, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад».
- 6 февраля, пятница, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Метц» — «Лилль».
- 7 февраля, суббота, 17:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Санкт-Паули» — «Штутгарт».
- 7 февраля, суббота, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Кадисия» — «Аль-Фатех».
- 7 февраля, суббота, 23:05 — футбол: Лига 1 (Франция), «Нант» — «Лион».
- 8 февраля, воскресенье, 17:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Гавр» — «Страсбург».
- 8 февраля, воскресенье, 19:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Бавария» — «Хоффенхайм».
- 8 февраля, воскресенье, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «ПСЖ» — «Марсель».
Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.
Смотрите трансляции здесь:
