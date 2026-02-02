Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 2-8 февраля

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 2 по 8 февраля.

2 февраля, понедельник, 18:15 — футбол: саудовская Про-Лига, «Эр-Рияд» — «Аль-Наср».

2 февраля, понедельник, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли».

3 февраля, вторник, 16:00 — футбол: товарищеский матч, «Спартак» Москва — «Пюник» Ереван.

5 февраля, четверг, 15:30 — футбол: товарищеский матч, «Локомотив» Москва — «Урал» Екатеринбург.

5 февраля, четверг, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль».

6 февраля, пятница, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад».

6 февраля, пятница, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Метц» — «Лилль».

7 февраля, суббота, 17:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Санкт-Паули» — «Штутгарт».

7 февраля, суббота, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Кадисия» — «Аль-Фатех».

7 февраля, суббота, 23:05 — футбол: Лига 1 (Франция), «Нант» — «Лион».

8 февраля, воскресенье, 17:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Гавр» — «Страсбург».

8 февраля, воскресенье, 19:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Бавария» — «Хоффенхайм».

8 февраля, воскресенье, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «ПСЖ» — «Марсель».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.