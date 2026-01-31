Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака получил травму перед игрой с «Лидс Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака пропускает матч 24-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» из-за травмы, полученной на разминке перед игрой, вместо него в стартовом составе вышел Нони Мадуэке. Об этом сообщает официальный аккаунт лондонского клуба в социальной сети X.

Встреча началась в 18:00 мск. Счёт не открыт — 0:0.

После 23 туров «Лидс Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, у команды 26 набранных очков. «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 50 очками. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», а замыкает тройку лидеров «Астон Вилла». У обоих клубов по 46 набранных очков.