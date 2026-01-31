Скидки
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака получил травму перед игрой с «Лидс Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака пропускает матч 24-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» из-за травмы, полученной на разминке перед игрой, вместо него в стартовом составе вышел Нони Мадуэке. Об этом сообщает официальный аккаунт лондонского клуба в социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
2-й тайм
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Субименди – 27'     0:2 Дарлоу – 38'    

Встреча началась в 18:00 мск. Счёт не открыт — 0:0.

После 23 туров «Лидс Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, у команды 26 набранных очков. «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 50 очками. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», а замыкает тройку лидеров «Астон Вилла». У обоих клубов по 46 набранных очков.

