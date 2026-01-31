Скидки
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Деклан Райс: сегодня я выступаю в своём 300-м матче, и, честно говоря, это просто мечта

Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о достижении отметки в 300 матчей в английской Премьер-лиге. Это достижение пришлось на матч 24-го тура, в котором лондонцы встречаются с «Лидс Юнайтед». Игра проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
2-й тайм
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Субименди – 27'     0:2 Дарлоу – 38'    

«Честно говоря, я не знаю, куда делось время. Я помню, как, будучи молодым игроком в «Вест Хэме», все старшие игроки говорили мне, что карьера пролетает очень быстро и нужно наслаждаться каждым моментом. Сегодня я выступаю в своём 300-м матче, и, честно говоря, это просто мечта. Я никогда не думал, что дойду до этого, но я дошёл и надеюсь, что впереди меня ждет ещё много всего», — приводит слова Райса Sky Sports.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 22 матча в чемпионате Англии, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

