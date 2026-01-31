«Майнц» переиграл «РБ Лейпциг» в 20-м туре Бундеслиги, уступая по ходу матча

Завершён матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и «Майнц». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Шлагер (Нидербюль).

Конрад Хардер на 39-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Надим Амири на 45+6-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт, а победный гол на 49-й минуте забил Силас Катомпа Мвумпа.

После этой игры «РБ Лейпциг» с 36 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии. «Майнц» с 18 очками находится на 15-м месте.

В следующем туре «быки» 8 февраля на выезде встретятся с «Кёльном», «карнавальники» 7 февраля примут на своём поле «Аугсбург».