Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Майнц, результат матча 31 января 2026, счёт 1:2, 20-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Майнц» переиграл «РБ Лейпциг» в 20-м туре Бундеслиги, уступая по ходу матча
Завершён матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и «Майнц». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Шлагер (Нидербюль).

Германия — Бундеслига . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 2
Майнц
Майнц
1:0 Хардер – 40'     1:1 Амири – 45+6'     1:2 Катомпа Мвумпа – 49'    

Конрад Хардер на 39-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Надим Амири на 45+6-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт, а победный гол на 49-й минуте забил Силас Катомпа Мвумпа.

После этой игры «РБ Лейпциг» с 36 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии. «Майнц» с 18 очками находится на 15-м месте.

В следующем туре «быки» 8 февраля на выезде встретятся с «Кёльном», «карнавальники» 7 февраля примут на своём поле «Аугсбург».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Официально
Тимо Вернер прешёл из «РБ Лейпциг» в «Сан-Хосе Эртквейкс»
